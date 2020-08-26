Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ekim sonunda açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirmiş ve hattın ilk etabının 19 Mayıs’ta hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Hatta çalışan İspanyol işçiler, koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönünce, hattın açılışı önce Ağustos’a ardından Eylül ayına ertelenmişti. İspanyol işçilerin Temmuz ayının ortasında Türkiye’ye döndüğünü belirten İBB yetkilileri, İstanbulluların dört gözle açılmasını beklediği hatta çalışmaların iki ay sonra biteceğini ve hattın hizmete açılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Sinyalizasyon ve devriye alma testleri devam ediyor. 24 saat test yapılacak hale geldi. Çalışmalarımız iki ay içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz” denildi.

İlk sürücüsüz metro

Kabataş ile Esenyurt arasında Avrupa yakasının ilk tam otomatik sürücüsüz metro hattı olarak projelendirilen hattın birinci etabı olan Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, en yüksek yolcu kapasitesine sahip metro hattı olacak. 18 kilometre uzunluğundaki Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, tek yönde 28 dakikada 86 bin 400 yolcu taşıma kapasitesine sahip.