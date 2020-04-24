Meczup Ne Demek? Meczup Olmak Kelime Anlamı Nedir?

Meczup kelimesinin sözlük anlamı deli ve divane demektir. Bu kelimeye aynı zamanda cezbeli açıklaması da yapılmaktadır. Ancak dini açıdan bu kavram oldukça derin bir anlam taşımaktadır. Bu kapsamda tasavvufi olarak kısaca Allah tarafından mertebesi artırılmış ve ermiş kimse anlamları taşımaktadır. Bu makamı elde eden kimseler Allah’ın rızasına ve yakınlığına da erişmiş kabul edilmektedir.

Meczup Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?