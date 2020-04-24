24.04.2020 - 18:10 |
Meczup Ne Demek? Meczup Olmak Kelime Anlamı Nedir?
Meczup, özellikle tasavvufta ve tasavvuf edebiyatında sık sık kullanılan bir sözcüktür. Halk arasında da kimi zaman kullanılan meczup kelimesinin anlamı bazı kişiler tarafından bilinmemektedir. Peki, meczup sözcüğünün kısaca kelime anlamı nedir? Meczup kelimesi TDK’ya göre ne anlama gelmektedir? İşte, meczup ve meczup olmak kavramları hakkındaki soruların detaylı yanıtları.
Meczup kelimesinin sözlük anlamı deli ve divane demektir. Bu kelimeye aynı zamanda cezbeli açıklaması da yapılmaktadır. Ancak dini açıdan bu kavram oldukça derin bir anlam taşımaktadır. Bu kapsamda tasavvufi olarak kısaca Allah tarafından mertebesi artırılmış ve ermiş kimse anlamları taşımaktadır. Bu makamı elde eden kimseler Allah’ın rızasına ve yakınlığına da erişmiş kabul edilmektedir.
Meczup Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
- Deli, divane.
- Allah tarafından yüksek mertebelere eriştirilen ve ermiş sayılan kimse.
- Tasavvuf yolunda ve Allak aşkı ile aklını ve diğer düşüncelerini kaybetmiş kişi, aklını yitirmiş kimse.
- Aklını kaybetmiş kişi, deli.
- Meczup olmak: Allah’ın katında onun sevgisini ve rızasını kazanarak yükselmek, ermek, deli ve divane olmak.
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