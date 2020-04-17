Medcezir ne demek, anlamı nedir? TDK med cezir mi metcezir mi?

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Medcezir dizisi bu akşam tekrar bölümleri ile Star TV ekranından yeniden yayınlanmaya başlayacak. Medcezir dizisinin izlemeyi düşünen vatandaşlar Medcezir anlamı nedir, ne anlama gelir sorularına yanıt arıyor. Peki Medcezir kelimesinin anlamı TDK'ya göre nedir, doğru yazılışı nasıldır?

MEDCEZİR NEDİR?

Türk Dil Kurumu verilerine göre Metcezir olarak bilinen bu kelime, gelgit manasını taşımaktadır. Met kelimesi uzatma ve çekme anlamına gelmektedir. Cezir kelimesi ise czr kökünden gelmektedir. Suyun çekilmesi ve sığlaşması anlamına gelmektedir.