Meflokin nedir, corana virüse iyi mi geliyor? Meflokin yan etkileri nedir?

Meflokin nedir? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında bulunmaktadır. Hızla yayılan corona virüs dünyanın gündeminde. Rusya Federal Biyomedikal Ajansı'nın corona virüsü tedavi etmek üzere Meflokin bazlı yeni ilacı duyurdu. Peki Meflokin, corona virüse iyi mi geliyor?

MEFLOKİN CORONA VİRÜSE İYİ Mİ GELİYOR?

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA),yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada FMBA'nın yeni tip corona virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

MEFLOKİN NEDİR?

Meflokin, sıtmayı önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Önleme için kullanıldığında, tipik olarak potansiyel maruziyetten önce başlar ve potansiyel maruziyetten sonra birkaç hafta devam eder.

MEFLOKİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yaygın yan etkiler arasında kusma, ishal, baş ağrısı ve döküntü bulunur. Ciddi yan etkiler arasında depresyon , halüsinasyonlar ve anksiyete gibi potansiyel olarak uzun vadeli zihinsel sağlık sorunları ve zayıf denge , nöbetler ve kulaklarda çınlama gibi nörolojik yan etkiler bulunur,

Son dakika haberlere göre, Moskova yönetimi sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttı.