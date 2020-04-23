Megaloman Ne Demek? Tdk'ya Göre Megalomani Nedir?

Megaloman Fransızca kökenli olan ve Türkçede uzun bir dönemdir bulunan kelimelerden biridir. TDK’ya bakıldığında ise sözcük anlamı ‘Kendini çok büyük gören kimse’ şeklinde yer aldığı görülüyor. Aynı zamanda kendini beğenmiş ya da kendini başkalarından üstün gören gibi anlamlara gelebilmektedir.

Megaloman Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Megaloman kelimesinin sözlük anlamı ‘kendini çok büyük gören kişi’ olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Kendini çok beğenen ve başkalarına göre çok daha özel biri olduğunu düşünen kişilik olarak da dile getirmek mümkün. Buna bir örnekle cevap vermek gerekirse;

‘’Megalomanların at oynattığı edebiyat dünyamız, bu kabil gerçekçi itiraflara pek alışık değildir.’’

Megalomani ise megaloman durumuna yakalanmış olan kişiler için söylenmektedir. Bu durum hayatını nüfus ettirmiş ve Felsefe haline getirmiş olan kişiler için dile getirilebilmektedir. Diğer bir tabirle ‘büyüklük hastalığı’ şeklinde yorumlanmaktadır.