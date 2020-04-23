23.04.2020 - 18:28 |
Mehir Nedir? Mehir Etmek Ve Mehir Hakkı Ne Demektir?
Mehir, İslam hukuk kuralları kapsamında ve evlilikle ilgili durumlarda kullanılan bir terimdir. Bu terim, İslam dininin tüm mezhepleri tarafından kabul edilmektedir. Günlük hayatta pek kullanılmayan bu terim hakkında mehirin kısaca kelime anlamı nedir ve bu kelimenin TDK’ya göre bir karşılığı var mıdır gibi sorular sorulmaktadır. Sizler için mehir ne demek tüm yönleriyle derledik.
Mehir, dini nikah esnasında erkeğin evlenirken eşine vermeyi kabul ettiği hediyedir. Bu hediye; para, mal ya da bir menfaat olabilmektedir. Mehir, dini nikah esnasında konuşulup konuşulmadığına göre iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlar mehr-i müsemma ve mehr-i misildir. Mehir, genellikle evliliğin bitmesi durumunda ödenmektedir. Ancak, peşin olarak ödenmesi de mümkündür.
Mehir Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
- İslam hukukunda evlenen erkeğin, kadına vermeyi vaat ettiği hediye
Mehir etmek: Nikah esnasında karşılıklı anlaşılan para ya da malı kadına vermeyi kabul etmek.
Mehir hakkı: Kadın için nikahla birlikte kadına vaat edilen hediyenin; zifaf, halvet-i sahiha ve eşin ölümü durumlarından herhangi biri için ve tamamı ile kazanılması.