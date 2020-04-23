Mehir Nedir? Mehir Etmek Ve Mehir Hakkı Ne Demektir?

Mehir, dini nikah esnasında erkeğin evlenirken eşine vermeyi kabul ettiği hediyedir. Bu hediye; para, mal ya da bir menfaat olabilmektedir. Mehir, dini nikah esnasında konuşulup konuşulmadığına göre iki çeşide ayrılmaktadır. Bunlar mehr-i müsemma ve mehr-i misildir. Mehir, genellikle evliliğin bitmesi durumunda ödenmektedir. Ancak, peşin olarak ödenmesi de mümkündür.

Mehir Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İslam hukukunda evlenen erkeğin, kadına vermeyi vaat ettiği hediye

Mehir etmek: Nikah esnasında karşılıklı anlaşılan para ya da malı kadına vermeyi kabul etmek.

Mehir hakkı: Kadın için nikahla birlikte kadına vaat edilen hediyenin; zifaf, halvet-i sahiha ve eşin ölümü durumlarından herhangi biri için ve tamamı ile kazanılması.