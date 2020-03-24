Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında nereli? Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca biyografisi

Mehmet Akarca, 21 Ocak 1963 tarihinde doğdu.Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlamıştır. Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevleri dahil çeşitli hakimlik görevlerinde bulunmuştur.

MEHMET AKARCA KİMDİR?

Mehmet Akarca (d. 21 Ocak 1963, Şirvan, Siirt) Türk hukukçu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olmuştur. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlamıştır. Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevleri dahil çeşitli hakimlik görevlerinde bulunmuştur. 18 Ocak 2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 21 Ekim 2013 tarihinde 14. Ceza Dairesi Başkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından 21 Mayıs 2015'ten geçerli olmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. İngilizce bilen Akarca, evli ve iki çocuk babasıdır.