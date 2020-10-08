Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." sözleriyle hastalığını duyurdu.



BAKAN ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn.Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.