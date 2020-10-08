08.10.2020 - 22:25 | | DHA
Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
Eski bakan Mehmet Cahit Turhan koronavirüse yakalandı. Bir takım semptonlar gösteren Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Trabzon Kaşüstü Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Turhan, sosyal medya hesabından "Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz." sözleriyle hastalığını duyurdu.
BAKAN ALBAYRAK'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yayınladığı geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn.Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.
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