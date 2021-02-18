Mehmet Fatih Çıtlak kimdir, kaç yaşında? Mehmet Çıtlak biyografisi

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan aylarında çeşitli TV kanallarında sahur programları düzenleyen Mehmet Fatih Çıtlak İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitiren İlahiyatçı Üniversite eğitimini ise İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamladı.

MEHMET FATİH ÇITLAK KİMDİR?

Mehmet Fatih Çıtlak, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Fatih İmam Hatip Lisesi'nde bitiren ilahiyatçı üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler bölümünde tamamladı.

İslâm tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapan Mehmet Fatih Çıtlak, pek çok sempozyum, panel ve konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden Mesnevî sohbetleri, Cumhuriyet tarihindeki katılımı en çok ve en uzun süreli kültürel faaliyetlerden biridir.

Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyonda bulunan ünlü ilahiyatçı İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin de kurucularındandır. İstanbul Sümbül Efendi'de bulunan İs ve Kültür Derneği'nde Osmanlıca ve hat derslerine de katılan Mehmed Fatih Çıtlak, pek çok ilmî çalışmaya katkısının yanında kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazı yayımlamaktadır.

Yerli ve yabancı, sesli, görüntülü pek çok yapımda müzik yönetmenliği, sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı vazifelerini icra etti, bu çalışmalarından dolayı birçok ödüle layık görülen Mehmed Fatih Çıtlak halen beğeniyle takip edilen radyo ve televizyon programlarını sürdürmektedir.

Mehmet Fatih Çıtlak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısıdır.

Mehmet Fatih Çıtlak, daha önce TRT'de 'Gece Kahvesi' adıyla ramazan programı, atv'de de iki yıl sahur programı yaptı, 2014 yılında da ATV program sunmuş olan Çıtlak, Ramazan ayı içerisinde çeşitli TV kanallarında Sahur programları düzenlemektedir.

Mehmet Fatih Çıtlak, evlidir ve 4 çocuğu vardır.