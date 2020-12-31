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31.12.2020 - 17:33 | | İHA

Mehmet İpşiroğlu ve eşi bir hafta arayla koronaya yenildi!

Kocaeli’de yaşayan AK Partili eski yöneticisi Mehmet İpşiroğlu ve eşi Nevin İpşiroğlu, yakalandıkları korona virüs sebebi ile 1 hafta arayla yaşamlarını yitirdi.

Mehmet İpşiroğlu ve eşi bir hafta arayla koronaya yenildi!

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de yaşayan AK Parti eki yöneticisi Mehmet İpşiroğlu (61) ve eşi Nevin İpşiroğlu, yakalandıkları korona virüs sebebi ile tedavi altına alındı.

1 hafta önce Nevin İpşiroğlu tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet İpşiroğlu ise tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.

İki çocuk babası İpşiroğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

 

İstanbul'da trafik durma noktasına geldiTüm yurtta akşam saat 21.00’da başlayacak olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik durma noktasına geldi. İBB Trafik uygulaması adeta kırmızıya dönerken, yoğunluk yüzde 62 seviyesine çıktı.
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