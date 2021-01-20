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20.01.2021 - 17:24 |

Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara biyografisi...

Mehmet Sinan Tara kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Sinan Tara, 2018 yılında hayatını kaybeden iş insanı Şarık Tara'nın oğludur. 1994 yılında babası Şarık Tara'dan aldığı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Sinan Tara, aynı zamanda TÜSİAD ve Türkiye Müteahhitler Birliği üyesidir. İşte Mehmet Sinan Tara hakkında merak edilenler...

Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara biyografisi...

Mehmet Sinan Tara kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Sinan Tara, 1994 yılında babası Şarık Tara'dan devraldığı yönetim kurulu başkanlığını halen yürütmektedir. Lise eğitimini Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra ETH Zurich'te inşaat mühendisliği okudu. Ardından Stanford University'de işletme dalında yüksek lisans eğitimi aldı. İşte Mehmet Sinan Tara hakkında merak edilenler...

MEHMET SİNAN TARA KİMDİR?

Mehmet Sinan Tara (d. 1958, İstanbul) Türk iş adamı. Enka Holding yönetim kurulu başkanıdır.

İş adamı Şarık Tara'nın oğlu Sinan Tara, Alman Lisesi'nden sonra ETH Zurich'te inşaat mühendisliği okudu. Ardından Stanford University'de işletme dalında yüksek lisans eğitimi aldı.

1980 yılında katıldığı Enka'da saha mühendisi, genel müdür, yönetim kurulu üyesi gibi görevlerde bulundu. 1994 yılında babası Şarık Tara yönetim kurulu başkanlığını oğlu Sinan Tara'ya devretmiştir. Aynı zamanda TÜSİAD ve Türkiye Müteahhitler Birliği üyesidir.

Sinan Tara, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.2 milyar dolarlık servetiyle 22. sırada yer almaktadır.

 

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