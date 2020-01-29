Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten geçen yıl 5 yıllık evliliklerine son verdi. Uraz Kaygılaroğlu'nun uzun bir aranın aradından adı sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile anılmaya başlandı. İddiaya göre ikili aşk yaşıyor. Peki, Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında?

MEHTAP AKGÜL KİMDİR?

Sosyal medyada 205 bin takipçisi olan Mehtap Algül iş hayatında da sosyal medyada olduğu kadar aktif. YouTube videolarıyla ses getirmeyi başaran Mehtap Algül bugüne kadar kamera arkasında birçok ünlü isimle birlikte çalıştı. Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin altında kurulan BAU NEXT’in yöneticiliğini yapmakta.

MEHTAP ALGÜL KARİYERİ

Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – Uluslarası Projeler Ekim 2010-Şubat 2011

Uluslarası Ticaret Uzmanı Mart 2012-Eylül 2014.

Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017

BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor.