Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası Mehtap Algül hakkındaki bilgiler merak konusu olurken "Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında?" soruları sorulmaya başlandı.
Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten geçen yıl 5 yıllık evliliklerine son verdi. Uraz Kaygılaroğlu'nun uzun bir aranın aradından adı sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile anılmaya başlandı. İddiaya göre ikili aşk yaşıyor. Peki, Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında?
MEHTAP AKGÜL KİMDİR?
Sosyal medyada 205 bin takipçisi olan Mehtap Algül iş hayatında da sosyal medyada olduğu kadar aktif. YouTube videolarıyla ses getirmeyi başaran Mehtap Algül bugüne kadar kamera arkasında birçok ünlü isimle birlikte çalıştı. Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin altında kurulan BAU NEXT’in yöneticiliğini yapmakta.
MEHTAP ALGÜL KARİYERİ
Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007
Intern – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007
Intern – Uluslarası Projeler Ekim 2010-Şubat 2011
Uluslarası Ticaret Uzmanı Mart 2012-Eylül 2014.
Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017
BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor.