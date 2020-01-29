MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?
ABONE OL
29.01.2020 - 15:25 |

Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'ün aşk yaşadığı iddia edildi. Bu gelişme sonrası Mehtap Algül hakkındaki bilgiler merak konusu olurken "Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında?" soruları sorulmaya başlandı.

Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında? Uraz Kaygılaroğlu ile aşk mı yaşıyor?

 

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten geçen yıl 5 yıllık evliliklerine son verdi. Uraz Kaygılaroğlu'nun uzun bir aranın aradından adı sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile anılmaya başlandı. İddiaya göre ikili aşk yaşıyor. Peki, Mehtap Algül kimdir? Kaç yaşında?

MEHTAP AKGÜL KİMDİR?

Sosyal medyada 205 bin takipçisi olan Mehtap Algül iş hayatında da sosyal medyada olduğu kadar aktif. YouTube videolarıyla ses getirmeyi başaran Mehtap Algül bugüne kadar kamera arkasında birçok ünlü isimle birlikte çalıştı. Mehtap Akgül, Bahşehir Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin altında kurulan BAU NEXT’in yöneticiliğini yapmakta.

MEHTAP ALGÜL KARİYERİ

Apprentice – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – İhracat Genel Müdürlüğü Haziran 2007-Ağustos 2007

Intern – Uluslarası Projeler Ekim 2010-Şubat 2011

Uluslarası Ticaret Uzmanı Mart 2012-Eylül 2014.

Sosyal Medya Direktörü | Eylül 2014-Mart 2017

BAU Next Director | Nisan 2027-Halen devam ediyor.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber