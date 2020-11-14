Melek hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Çankırı Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşire Melek Erciyez, 4 Kasım'da koronavirüse yakalandı.

Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Erciyez, 10 Kasım'da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Erciyez, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Melek Erciyez, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.