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14.11.2020 - 14:10 | | DHA

Melek hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Çankırı'da, devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan, 2 çocuk annesi Melek Erciyez (45), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Melek hemşire koronavirüsten hayatını kaybetti

Çankırı Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşire Melek Erciyez, 4 Kasım'da koronavirüse yakalandı.

Görev yaptığı hastanede tedaviye alınan Erciyez, 10 Kasım'da sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Erciyez, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Melek Erciyez, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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