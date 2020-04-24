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24.04.2020 - 17:05 |

Melike İsminin Anlamı Nedir? Melike Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kız bebeği olacak ebeveynler bebeklerine hangi ismi koyacağına dair çeşitli yerlerden tavsiye ve öneri almaktadırlar. Fakat mutlaka yeni doğacak bebeklerine ne isim koyacağına dair araştırma yapan anne ve babalar soluğu internet ortamına da taşırlar. İnternet üzerinden kız bebek isimlerini araştıran anne ve babalar isimlerin anlamlarına da ayrıca önem gösterirler. Günümüze kadar en çok tercih edilen kız bebek isimlerine baktığımızda ise Melike isminin de tercih edildiğini görüyoruz. Peki, Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek, ne anlamına gelir? Sizlere bu soruların cevabını derledik.

Melike İsminin Anlamı Nedir? Melike Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Melike, en çok tercih edilen kız bebek isimlerinden biridir. İsmin kökeni Arapça olup Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ise ismin anlamına yer verilmemiştir.

Melike Ne Demek?

Melike demek; kadın hükümdar demektir. Ayrıca hükümdar karısı olarak da adlandırılır.

Melike İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Melike ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 246. ayetinde geçmektedir.

Öz güveni yüksek kişilerdir. Liderlik ruhuna sahiptirler. Dolayısıyla bir grubu ve bir topluluğu yönetmeye eğilimlilerdir. Oldukça hırslı kişilerdir. Yaptıkları bir işi en iyi şekilde yapmaya özen gösterirler. Bundan dolayı iş hayatlarında da oldukça başarılı oldukları söylenilebilir. Yeni yerler keşfetmeye ve yeni arkadaşlıklar kurmaya önem gösterirler. Önemli karar alırken bazen insanların söylediklerini göz ardı edebilirler. Buda onlar için hayatlarında zaman zaman dezavantaj yaratabilmektedir. Zeki ve dürüst kişilikleri bulunur.

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