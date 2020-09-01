Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Menajerimi Ara geçen hafta salı günü ilk bölümü ile izleyicilerle buluştu. Oyuncular ve menajerlerin dünyasının anlatıldığı dizide birçok isim yer alıyor. Menajerimi Ara 2.bölüm fragmanında Nebahat Çehre ve Nükhet Duru yer aldı. İşte Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu...
Menajerimi Ara dizisi yayın hayatına başladı.Yelda Eroğlu'nun senaryosunu yazdığı Menajeri Ara dizisine ünlü oyuncular konuk oyuncu olarak katılıyorlar. Dizinin ilk bölümünde Dicle'nin iş bulma süreci yer aldı. Heyecanla beklenen Menajerimi Ara dizisinin 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Menajerimi Ara oyuncuları kimler?
MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
Kıraç-Barış Falay
Feris-Canan Ergüder
Çınar-Fatih Artman
Peride-Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle-Ahsen Eroğlu
Barış-Deniz Can Aktaş
Emrah-Semi Sırtıkkızıl
Gülin-Gamze Karaduman
Jülide-Nazlı Senem Ünal
Bekir-Bedir Bedir
Leyla-Pınar Ünsal
Mayda-Aslı Mavitan
Beren-Yaprak Medine
Meral-Buse Sinem İren
Ece-Duygu Şen
Aydın-İdeal Beran Kotan
MENAJERİMİ ARA 1.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal… Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder. Şimdi Kıraç bunu duyduğunda neler olacak?
Bu sırada Ego Ajans yeni maceralarla çalkalanmaktadır. Çınar’ın oyuncusu Tuba Büyüküstün, yurtdışından çok önemli bir yönetmenden film teklifi almıştır ve daha şimdiden bütün sektör bunu konuşmaya başlamıştır bile… Ama ne yazık ki Çınar’ın hiç hesaba katmadığı bir sorun çıkar ortaya… Çınar bu sorunu çözmeye çalışırken Feris de yeni asistanını tanımaya ve ona güvenip güvenemeyeceğini tartmaya çalışır. Bu esnada Dicle, bilmeden Feris’in yeni starı Barış’la tanışır ve beklenmedik bir maceraya atılmak zorunda kalır, acaba buna Feris ne diyecek?