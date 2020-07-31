MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Menekşe Plajı’nda bayram yoğunluğu
ABONE OL
31.07.2020 - 16:09 | | DHA

Menekşe Plajı’nda bayram yoğunluğu

Küçükçekmece’de bulunan Menekşe Plajı’nda bayram günü yoğunluk yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce vatandaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Menekşe Plajı’nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın ilk günü sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Menekşe Plajı'na akın etti. Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi denize girip serinledi. Plajda sosyal mesafe ve maske kuralının ise hiçe sayıldığı görüldü. Plajda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

SOSYAL MESAFE YOK SAYILDI

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğini söyleyen Kenan Yücetepe, “Küçükçekmece’ye geldik ama sosyal mesafeye uyan hiç kimse yok. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor” diye konuştu.

Tatil amaçlı geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Tatil amaçlı Küçükçekmece’ye geldik ama pişman oldum. Daha önce Karadeniz’e gidiyordum. Orada sosyal mesafe çok daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde serinlemek için denize geldiğini ifade eden Esma Şahin, “Serinlemek için geldik, eğlenmek için geldik ama maalesef çok kalabalık. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor” dedi.

Menekşe Plajı’nda bayram yoğunluğu

Milliyet'te haftanın özeti (31 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te kurban derisi kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Gaziantep'te kurban derisi kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Bayramın ilk günü çok acı haber! Elleriyle toprağa verdi

Bayramın ilk günü çok acı haber! Elleriyle toprağa verdi

Sıradaki Haber