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24.04.2020 - 18:11 |

Mental Nedir? Mental Yorgunluk Ne Demektir?

Mental kelimesi Türkçede yaygın olarak geçen bir anlamı ifade ettiği için çok sık kullanılan sözcüklerden biridir. Ancak birçok kişi bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini öğrenmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, mental nedir? Mental yorgunluk ne demektir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Mental Nedir? Mental Yorgunluk Ne Demektir?

Metal kelimesi İngilizce kökenli bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiş ifadelerden biridir. Türkçe karşılığı olarak ele alındığında ‘Akıl, zeka, ruhsal ya da zihinsel’ şekildeki anlamlar bütünü olarak öne çıkıyor.

Mental Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Metal kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında farklı ifadeler üzerinden anlatılabilmektedir.

 - Akıl ve zeka,

 - Zihinsel,

 - Ruhsal,

Kişinin içinde bulunduğu herhangi bir durum karşısında gündelik yaşamda genelde sıkça kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda tek başına ya da farklı bir cümle içerisinde değerlendirmek mümkündür.

Mental kelimesi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında mental yorgunluk gelmektedir. Gündelik yaşamdaki ya da iş kaynaklı hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşanan zihinsel yorgunluk olarak ele almak mümkün. Başka anlamlar ile bitmiş ve tükenmişlik gibi de anlatılabilmektedir.

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