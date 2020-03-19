Meriç Nehri’nde korona banyosu

Göçmenlerin ülkelerine geçişi engellemek için Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı’nı kapatırken güvenlik üst düzeyde tutuyor. Sınırın kapatılması sonrası Yunanistan tarafına geçen göçmenler darp edilip geri gönderiliyor. Yunan güvenlik güçleri, yakaladığı göçmenleri darp edip, üzerindeki para ve elbiseleri alıp, zor kullanarak Türkiye’ye gönderiyor. Avrupa’ya geçmek için tampon bölgede toplanan göçmenlerin soğuk havada bekleyişleri sürerken, göçmenler için sınıra kurulan yaklaşık 3 bin çadırda hayat mücadelesi veriyor. Tampon bölgede sıkışan göçmenler, Yunanistan’ın kapıları açana kadar sınırdan ayrılmayacaklarını da ifade ediyorlar. Öte yandan dünyayı etkisine altına alan koronavirüs (Kovid-19)sebebiyle göçmenler tampon bölgede panik yaşıyor. Dezenfektan ve maske gibi korunma yöntemlerine ulaşamayan göçmenler kişisel temizliklerini Meriç Nehri’nde banyo yaparak gideriyor.