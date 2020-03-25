Merkez İstihbarat filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Merkez İstihbarat filmi TV'de ilk kez Kanal D ekranında!
Merkez İstihbarat filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşacak olan Merkez İstihbarat filmi 17 Haziran 2016 yılında viyona girdi. Film uzun bir aradan sonra eski dostu ile Facebook üzerinden bağlantı kuran bir muhasebecinin uluslararası casusluk dünyasında kendisini bulması ile birlikte gelişen olaylar konu alınıyor. Peki Merkez İstihbarat filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?
Merkez İstihbarat filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkıyor. TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşacak olan Merkez İstihbarat filminin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber oturuyor. Türkiye'de dört hafta boyunca vizyonda kalan Merkez İstihbarat filmi beklenen ilgiyi görmedi. 4 haftada 28.275 seyirci sayısına ulaşan film 382.721,00 TL hasılat elde etti. Peki Merkez İstihbarat filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?
MERKEZ İSTİHBARAT FİLMİ KONUSU
Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.
MERKEZ İSTİHBARAT FİLMİ OYUNCU KADROSU
Dwayne Johnson
Kevin Hart
Amy Ryan
Daniele Nicolet
Jason Bateman
Aaron Paul
Ryan Hansen
Tim Griffin
Timothy John Smith
Dylan Boyack
Thomas Kretschmann
Megan Park
Slaine
Nate Richman
Kumail Nanjiani
Phil Reeves
David Stassen