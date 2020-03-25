Merkez İstihbarat filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Merkez İstihbarat filmi TV'de ilk kez Kanal D ekranında!

Merkez İstihbarat filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkıyor. TV ekranında ilk kez izleyici ile buluşacak olan Merkez İstihbarat filminin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber oturuyor. Türkiye'de dört hafta boyunca vizyonda kalan Merkez İstihbarat filmi beklenen ilgiyi görmedi. 4 haftada 28.275 seyirci sayısına ulaşan film 382.721,00 TL hasılat elde etti. Peki Merkez İstihbarat filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

MERKEZ İSTİHBARAT FİLMİ KONUSU

Eski bir dostuyla uzun bir aradan sonra Facebook aracılığıyla yeniden bir araya gelen bir muhasebecinin kendisini uluslarası casusluk dünyasının tam göbeğinde bulmasını konu alan film hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbedecek gibi görünüyor. İki arkadaş gençliklerindeki farklılıkları bir kenara bırakarak maceranın içine atılıyor.

MERKEZ İSTİHBARAT FİLMİ OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson

Kevin Hart

Amy Ryan

Daniele Nicolet

Jason Bateman

Aaron Paul

Ryan Hansen

Tim Griffin

Timothy John Smith

Dylan Boyack

Thomas Kretschmann

Megan Park

Slaine

Nate Richman

Kumail Nanjiani

Phil Reeves

David Stassen