MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de 18 kişi inşaatta basıldı
ABONE OL
01.01.2021 - 17:05 | | DHA

Mersin'de 18 kişi inşaatta basıldı

Mersin'de pandemi tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen inşaat halindeki bir binayı ışıklandırarak yılbaşı eğlencesi düzenledikleri belirlenen 18 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Mersin'de 18 kişi inşaatta basıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur ilçesinde yılbaşı dolayısıyla denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, Çarıklar Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada yılbaşı eğlencesi düzenlendiğini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karara istinaden binaya operasyon düzenleyen ekipler, yılbaşı eğlencesine katılan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Işıklandırma yapılarak süslenen binada yapılan incelemede ise yılbaşı eğlencesine katılmak için gelen şahısları ağırlamak için 9 masa ve bir adet bar oluşturulduğu, masalara içki ve meyve servisi yapıldığı, ayrıca canlı müzik yayınının yer aldığı belirlendi.

Usulsüz olarak eğlence mekanına dönüştürüldüğü tespit edilen binada 107 adet bandrolsüz içki ele geçirilirken, eğlenceye katıldıkları belirlenen 18 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 56 bin 700 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersinde 18 kişi inşaatta basıldı

"Banker Bilo" filmi Adana’da gerçek oldu...Avrupa'ya gitmek istediler, kendilerini Adana'da buldularAvrupa'ya gitmek isteyen 15 mülteci, 6 bin euro alınarak Kayseri'ye giden bir TIR'ın dorsesine bindirilirken, bu durum Şener Şen ve İlyas Salman'ın oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü gazetesi açıklaması

Basın İlan Kurumu'ndan Sözcü gazetesi açıklaması

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi Sorgulama Ekranı (2021) - Hangi rakamlara ikramiye çıktı?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi Sorgulama Ekranı (2021) - Hangi rakamlara ikramiye çıktı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet