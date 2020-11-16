MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de 231 litre sahte içki ele geçirildi
ABONE OL
16.11.2020 - 10:05 | | AA

Mersin'de 231 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde 231 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 231 litre sahte içki ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kabasakallı Mahallesi'nde yaşayan F.G'nin evinde sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. 

Adrese operasyon düzenleyen ekipler F.G'yi gözaltına aldı. 

Evdeki aramalarda 231 litre el yapımı içki ele geçirildi. 

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siir’te PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Sigara içme yasağı olan yerler, kafelerde ve caddelerde yasak mı? Sigara içme cezası ne kadar?

Sigara içme yasağı olan yerler, kafelerde ve caddelerde yasak mı? Sigara içme cezası ne kadar?
Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet