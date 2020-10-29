Mersin'de 29 Ekim düzenlenen törenle kutlandı

Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü kutlamaları tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tören düzenlendi. Törende Vali Ali İhsan Su, tebrikleri kabul etti. Törene Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, il protokolü üyeleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törende, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

'CUMHURİYETİMİZ, MİLLETİMİZİN DAİMA HÜR VE BAĞIMSIZ OLACAĞININ TEMİNATIDIR'

Tebrik kabulünün ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Su, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimiz tarih sahnesinde daima büyük bir millet olarak yer alan milletimizin sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacağının teminatıdır. Cumhuriyetimiz türlü yoksulluklar ve imkansızlıklar içinde vatanı için mücadele eden bu uğurda nice şehitler vermiş milletimizin ortak eseridir. Çünkü 29 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenen milletimizin iradesine asla zincir vurulamayacağının tüm dünyaya ilanıdır. Bizler de bugün onlara layık olmak için Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak, ülkemizin küresel ölçekteki yükselişini hızlandırmak ve çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizi aldığımız noktadan daha ileri seviyelere taşıyıp, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza emanet etmek için bu büyük milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirme azim ve gayretindeyiz. Millet olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu toprakları bizlere sonsuza kadar vatan kılan Aziz şehitlerimizi sonsuz minnet ve rahmetle anıyor kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."