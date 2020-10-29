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29.10.2020 - 15:27 |

Mersin'de 55,5 kilo eroin ele geçirildi!

Mersin’de polis ekiplerince arama yapılan hafif ticari araçta, 55 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Mersin'de 55,5 kilo eroin ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, doğu kentlerinden Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 55 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Aracın, ismi açıklanmayan sürücüsü gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.
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