Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. Plakası saptanan otomobili takibe alan polis, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde durdurdu. Aramalarda 3 çanta içinde, 78 paket halinde, 66 kilo 442 gram ağırlığa denk gelen 393 bin 300 captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.