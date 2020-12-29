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29.12.2020 - 10:53 | | DHA

Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı

Mersin'de 8 ayrı eve girerek, hırsızlık yapan Mehmet Asla ve Veysi Uruç, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı

Yenişehir ilçesinde, farklı günlerde 8 ayrı evden yaşanan hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Mehmet Asla ve Veysi Uruç olduğunu tespit etti.

2 şüpheli, önceki gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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