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01.02.2021 - 10:56 | | AA

Mersin'de belediye çalışan kadından örnek hareket

Mersin'de, belediyenin temizlik personeli kadın, sokakta çalışırken bulduğu altın küpeyi polis merkezine ulaştırdı.

Mersin'de belediye çalışan kadından örnek hareket

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli iki çocuk annesi Fatma Altungül, Akdeniz ilçesinde sokakta temizlik yaptığı sırada altın küpe buldu.

Altungül, küpeyi sahibine ulaştırılması için Mağazalar Karakolu'na teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altungül, "Bulduğum eşya kıymetli, sahibine ulaşmasını isterim. Küpe kalpli olduğu için de manevi değeri yüksek olabilir. Hak yerini bulur inşallah." ifadesini kullandı.

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