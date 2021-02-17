17.02.2021 - 09:07 | | AA
Mersin'de DEAŞ'a operasyon! Yakalandı...
Gelen son dakika haberine göre; terör örgütü DEAŞ'a yönelik Mersin'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusunun yakalandığı bildirildi. İşte haberin ayrıntıları...
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.