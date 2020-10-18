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18.10.2020 - 13:18 | | DHA

Mersin’de dehşet anları! İskele halatı koptu işçi mahsur kaldı

Mersin’de bir binanın dış cephesini boyayan işçi, iskele halatının kopması sonucu emniyet kemeriyle havada asılı kaldı. Güvenlik önlemi sayesinde yere düşmekten kurtulan işçiyi itfaiyeciler kurtardı.

Mersin’de dehşet anları! İskele halatı koptu işçi mahsur kaldı

Sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarındaki bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskeleye çıkan bir işçi, büyük tehlike atlattı. İskeleyi taşıyan 2 tel halattan biri, aniden koptu. Taktığı emniyet kemeri sayesinde iskeleden düşüp beton zemine çakılmaktan kurtulan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yere indirilip tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

İsmi açıklanmayan işçinin iskelede asılı kaldığı anlar, sosyal medya kullanıcısı Besim Askay tarafından fotoğraflanıp 'İskele koptu, adam yukarıda asılı kaldı' notu ile paylaşıldı.

 

Yaşanan olay, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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