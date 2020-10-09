MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de ele geçirildi! Şoke etti
ABONE OL
09.10.2020 - 11:06 | | DHA

Mersin'de ele geçirildi! Şoke etti

Gelen son dakika haberine göre; Mersin’de piyasa sürülmek istenen 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi
Haberin Tüm Fotoğrafları

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay’dan gelen 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları sahte ABD dolarlarını, piyasaya sürmek için müşteri aradıkları istihbaratını aldı. Şüphelileri yakalamak ve sahte paraları ele geçirmek için operasyon başlatan jandarma, 4 şüphelinin kimlik bilgilerini ve kullandıkları aracı tespit ederek takibe başladı.

Yapılan takip sonucunda şüpheliler, ellerinde bulundurdukları sahte ABD dolarını piyasaya sürmek isterken jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, suçüstü yakalandı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan arama sonucunda, el çantasında ve bagajda destelenmiş banknottan oluşan 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alanın şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Sahte içki felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Sıradaki Haber