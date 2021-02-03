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03.02.2021 - 18:17 | | DHA

Mersin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de Tarsus ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Nurettin Koçyiğit hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, TEM otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana'nın Pozantı ilçesinden Tarsus istikametine giden M.C. yönetimindeki 40 BA 057 plakalı otomobil kontrolden çıktı ve karşı şeride geçerek; Ferit Koçyiğit yönetimdeki 58 ACD 280 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 58 ACD 280 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nurettin Koçyiğit hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bismil'de vaka sayısı sıfırlandıDiyarbakır'ın 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bir gün içinde hiç vakanın olmadığı günü yaşadık. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde de artan denetimlerle sürdürmek istiyoruz. Bismil Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastamız var onu da taburcu ettikten sonra inşallah bir daha Covid-19 nedeniyle hastanemizde yeni bir hastanın olmayacağını umut ediyoruz dedi.
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