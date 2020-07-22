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22.07.2020 - 16:41 | | DHA

Mersin'de feci olay! Zehirlendi, kuyuya düşünce öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde arızalanan su tahliye motorunu kontrol etmek için kuyuya inen Enis Taş (36), karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu suya düşerek boğuldu. Taş'ı kurtarmaya çalışan kayınbiraderi de zehirlenince hastaneye kaldırıldı.

Silifke'ye 34 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı Mahallesi'ndeki Kargı Sokak'ta Enis Taş (36), bahçe sulamak için evinin önündeki su kuyusunda bulunan tahliye motorunu çalıştırdı. Bir süre sonra motorun durduğunu fark eden Taş, kuyuya indi. Motoru çalıştırıp, bir süre bekleyen Enis Taş, ortaya çıkan karbonmonoksitten zehirlenip, 10 metre derinlikte su dolu kuyuya düştü.

Taş'ın kuyuya düştüğünü fark eden akrabaları ona yardım etmek için olay yerine akın etti. Bu sırada kayın biraderi olan Fahrettin Çirkin, kuyuya inip Enis Taş'ı çıkarmak isterken gazdan etkilenip bayıldı.

Çevdekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Arama-Kurtarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye Dairesi Arama-Kurtarma ekibi ve dalgıçlar kuyuya inerek önce zehirlenen Fahrettin Çirkin'i çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çirkin Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, ardından Enis Taş'ın bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Ekipler uzun uğraşın ardından Enis Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Taş'ın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı.

Mersinde feci olay Zehirlendi, kuyuya düşünce öldü

 

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