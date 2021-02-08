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08.02.2021 - 12:47 | | DHA

Mersin'de fuhuş operasyonu! 7 kadın kurtarıldı

Mersin’de jandarmanın düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 7 mağdur kadın da kurtarıldı.

Mersin'de fuhuş operasyonu! 7 kadın kurtarıldı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülnar ilçesinde fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. 3 aylık takibin ardından kimlik ve adres bilgileri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 cep telefonu, 25 litre gümrük kaçağı içki, çok sayıda cinsel uyarıcı ilaçlar ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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