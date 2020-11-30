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30.11.2020 - 14:00 | | DHA

Mersin'de halk otobüsündeki yangın korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı. Yangında, otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Mersin'de halk otobüsündeki yangın korkuttu

Olay, Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan İlker Kutlu yönetimindeki 33 S 5017 plakalı halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Dumanla birlikte alevlerin de yükseldiğini gören sürücüye, çevredekiler de yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın otobüsün motor ve kaporta kısmında maddi hasara neden oldu.

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