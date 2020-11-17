Mersin'de komşusunu av tüfeğiyle öldürüp, teslim oldu

Olay, ilçe merkezindeki Mithatpaşa Mahallesi 2855 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Ümit Tunç ile husumetli olduğu öne sürülen komşusu H.M. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine H.M. yanındaki av tüfeğiyle Tunç'a ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Tunç'u ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ümit Tunç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası H.M., suç aleti tüfekle polise giderek, teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.