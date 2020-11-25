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25.11.2020 - 02:04 |

Mersin'de korku dolu anlar! Boş arsada patlama meydana geldi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki boş arsada patlama meydana geldi. Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Mersin'de korku dolu anlar! Boş arsada patlama meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Hal Mahallesi 6055 Sokak'taki boş arsada patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, çevredeki 2 evin camları kırıldı.

Mersinde korku dolu anlar Boş arsada patlama meydana geldi


Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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