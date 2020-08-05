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05.08.2020 - 02:00 | | İHA

Mersin’de korkunç olay! Babasını öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde aile içi kavgada bir kişi babasını öldürdü.

Mersin’de korkunç olay! Babasını öldürdü

Olay ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 sokakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir gün önce Huto ailesinde tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aileyi sakinleştirdi.

Bugün saat 23.45 sıralarında baba Beşar Huto (67), kardeşinin evinin önünde geçerken iddiaya göre oğlu C.H. ile tartıştılar. Oğlu C.H.(41), babası Beşar Huto’ya 6 el tabancayla ateş etti.

Kafasına aldığı darbeyle yere yıkılan baba Beşar Huto kanlar içerisinde kaldı. Olaydan sonra oğlu C.H. kayıplara karıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan Beşar Huto’ya yaptıkları kontrolde öldüğünü tespit etti. Cinayetin mahallinde 6 adet tabanca kovanı bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalara başladı. Polis çevrede yaptığı araştırmada babasını öldürdüğü iddia edilen C.H. olayda kullandığı tabanca ile 2 adet av tüfeğiyle birlikte geçirdi. Beşar Huto’nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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