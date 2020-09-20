20.09.2020 - 21:27 | | AA
Mersin'de ölü caretta caretta bulundu
Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde ölü caretta caretta bulundu.
Deniz Mahallesi sahil şeridinde ailesiyle vakit geçiren Salih Ünsal Önmen, deniz kıyısında hareketsiz bir deniz kaplumbağası gördü.
Babasının yardımıyla caretta carettayı kumsala çıkaran Önmen, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen belediye ekipleri caretta carettanın öldüğünü belirledi.
Sahilden alınan caretta caretta daha sonra uygun bir yere götürülerek gömüldü.
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