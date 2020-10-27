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27.10.2020 - 09:17 | | AA

Mersin'de PKK operasyonunda 4 ÅŸüpheli yakalandÄ±!

Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Mersin'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 4 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Mersin'de PKK operasyonunda 4 ÅŸüpheli yakalandÄ±!

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ÂPKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG iÃ§erisinde faaliyette bulunduÄŸu tespit edilen 4Â  kiÅŸinin Tarsus ilÃ§esine geldiÄŸi belirlendi.

Ekiplerin operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 zanlÄ±nÄ±n iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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