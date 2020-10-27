Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ÂPKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG iÃ§erisinde faaliyette bulunduÄŸu tespit edilen 4Â kiÅŸinin Tarsus ilÃ§esine geldiÄŸi belirlendi.
Ekiplerin operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 zanlÄ±nÄ±n iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.
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Ä°stanbul'da dehÅŸet! KurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±larMaltepe'de otomobilde tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yabancÄ± uyruklu adamÄ± ve kadÄ±nÄ± yol kenarÄ±nda indiren saldÄ±rganlar kadÄ±n ve adamÄ±n üzerine kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±. Olayda kadÄ±n yaralanmazken ismi öÄŸrenilemeyen yabancÄ± uyruklu erkek hafif yaralandÄ±.