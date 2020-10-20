Mersin’de sahte bahis kuponu! 1 kişi itirafçı oldu

İnternet üzerinden sahte bahis kuponu satışlarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya kullanıcılarını dolandırdığı belirlenen H.Ş.T., M.Y., U.O., C.B., A.B. ve E.N.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, hesap kartı ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

1'İ İTİRAFÇI OLDU

Sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden M.Y. itirafçı olurken, şüphelilerin aynı yöntemle Antalya, Muğla ve Adana'da yaşayan 4 kişinin toplamda 28 bin 740 TL'sini dolandırdıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş.T. ve M.Y.'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışına çıkma yasağı getirilen U.O., C.B. ve A.B.'yi adli kontrol şartı ile salıverip, E.N.'yi de ev hapsi cezasına çarptırdı.