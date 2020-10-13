MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de silahlı kavga: Yaralılar var
ABONE OL
13.10.2020 - 01:34 | | AA

Mersin'de silahlı kavga: Yaralılar var

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

E.Ö. (43) ve H.S. (29) arasında Menderes Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, H.S'ye av tüfeğiyle ateş açtı.

Kavgada E.Ö. de H.S. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kanada'da Ermeniler Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdıGelen son dakika haberine göre; Kanada’da Ermeniler, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere saldırdı, saldırıya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Sıradaki Haber