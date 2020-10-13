Mersin'de sit alanında kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cambazlı Mahallesi'ndeki arkeolojik ve doğal sit alanı içeresinde define aradığı iddia edilen 3 kişinin bulunduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Ekipler, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.