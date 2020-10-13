Mersin'de sit alanında kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cambazlı Mahallesi'ndeki arkeolojik ve doğal sit alanı içeresinde define aradığı iddia edilen 3 kişinin bulunduğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Ekipler, izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.