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06.02.2020 - 12:51 | | AA

Mersin'de şoke eden baskın! 170 kilo bozuk et ele geçirildi

Mersin’in Akdeniz ilçesinde tüketime sunulmak üzere hazırlanmış 170 kilogram bozuk et ele geçirildi.

Mersin'de şoke eden baskın! 170 kilo bozuk et ele geçirildi

 Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ve  Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi 160. Cadde üzerinde yaptıkları  denetimlerde, 01 MA 4755 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Zabıta ve polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, piyasaya  sürülmek üzere hazırlanmış ağır koku yayan 170 kilogram et buldu.

Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimin  yaptığı teknik kontrolde, etlerin insan sağlığına zarar verecek derecede bozulmuş  olduğu ve imha edilmesi gerektiği tespit edildi.

El konulan 170 kilogram et imha edildi.

Menşei belli olmayan 170 kilogram bozulmuş ve kokmuş etin sahipleri  oldukları belirlenen Suriyeli Ali S. ve Yahya İ. hakkında yasam işlem başlatıldı.  

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa  Gültak, "Kim olursa olsun, halkın sağlığı ile oynayanlara kesinlikle müsamaha  göstermeyeceğiz. Gerekli tüm yasal müeyyideleri uygulayacağız. Halkın sağlığıyla  oynayan kişilere karşı gereken kontrol ve denetimlerinin artarak devam edecek."  ifadelerini kullandı.

 

 

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