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14.02.2020 - 17:51 |

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mersin Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütleri PKK/KCK ve PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yılında muhtemel eylemleri gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları sürdürülüyor.

 

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