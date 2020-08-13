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13.08.2020 - 09:21 | | AA

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne üye oldukları, propagandasını yaptıkları ve güvenlik güçlerini aşağıladıkları gerekçesiyle 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerin, Akdeniz, Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.

Diğer şüpheliler aranıyor.

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