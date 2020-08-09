MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mersin'de üniversiteli, evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti
ABONE OL
09.08.2020 - 15:18 |

Mersin'de üniversiteli, evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde üniversite öğrencisi Ahmet K. (22), deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmakları parçalandı.

Mersin'de üniversiteli, evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet K., evinde yaptığı deney sırasında patlama meydana geldi. Ailesi tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet K.'nin sol elinin parmaklarının parçalandığı belirlendi. Ahmet K., hastanede tedaviye alındı. Parmaklarını kaybeden Ahmet K.'nin bölümünde başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatına özel kuvvetler de katıldıTürkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteli, evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti

Üniversiteli, evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

2020 DGS soruları-cevapları ne zaman açıklanacak? DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı belli oldu mu?

2020 DGS soruları-cevapları ne zaman açıklanacak? DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı belli oldu mu?

Sıradaki Haber