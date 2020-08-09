Mersin'de üniversiteli, evde deney yaparken patlamada parmaklarını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet K., evinde yaptığı deney sırasında patlama meydana geldi. Ailesi tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet K.'nin sol elinin parmaklarının parçalandığı belirlendi. Ahmet K., hastanede tedaviye alındı. Parmaklarını kaybeden Ahmet K.'nin bölümünde başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.