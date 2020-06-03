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03.06.2020 - 15:43 | | AA

Mersin'de yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor

Son dakika haberi... Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir bakkal işletmecisinin sebze halinden aldığı patates çuvalı içinden çıkan yumruk görünümlü patates görenleri şaşırtıyor.

Mersin'de yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor

İlçede 25 yıldır bakkal işleten Medet Diken (52), sabah sebze halinden aldığı patates çuvalını tezgaha boşalttığı sırada ilginç bir patatesle karşılaştı.

Patatesi inceleyen Diken, bir yumruğu andıran patatesi diğerlerinden ayırdı.

Diken, yaptığı açıklamada hayatı boyunca böyle ilginç görünümlü bir patatesle karşılaşmadığını söyledi.

Patatesin, müşterilerin de oldukça ilgisini çektiğini ifade eden Diken, "Sabahleyin almış olduğum patates çuvalını tezgaha boşaltırken çuvalın içinden ilginç bir patates çıktı. Toprağından mı, suyundan mı, ilginç geldi bana. Bu bir yumruk değil patates, bir nimet. 5 parmağın 5'i de var, sıkılmış bir yumruğu andırıyor." dedi.

Mersinde yumruk şeklindeki patates görenleri şaşırtıyor

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