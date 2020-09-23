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23.09.2020 - 12:28 | | DHA

Mersin'deki denetimlerde 3 milyon 858 bin lira ceza kesildi!

Mersin’de jandarmanın yaptığı koronavirüs denetimlerinde bugüne kadar kurallara uymayan 3 bin 135 kişi ve 126 iş yerine 3 milyon 858 bin 387 TL para cezası kesildi.

Mersin'deki denetimlerde 3 milyon 858 bin lira ceza kesildi!

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü mart ayından bu yana il genelinde kendi sorumluluk alanında, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sıkı denetimler yapılıyor. Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum için 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız olarak sıkı denetimlerini sürdüren ekipler, kurallara uymayanlara da para cezası kesiyor.

Denetimler kapsamında, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik HES kodu kontrolleri, izolasyonda bulunan vatandaşların kontrolü, şehir içi toplu taşıma araçları, işletmeler, sahil, plaj, piknik alanları, mesire yerleri ile konaklama tesisleri, düğün, nişan ve kına törenleri ile nüfus hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde, kurallara aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 135 kişiye ve 126 iş yerine toplam 3 milyon 858 bin 387 TL idari para cezası uygulandı. Tedbir kararına uymayan 8 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

 

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