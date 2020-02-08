Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal biyografisi

Mert Öcal kimdir sorusu sıkça araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Mert Öcal 29 Eylül 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine Mankenlik yaparak başlayan Mert Öcal, 2004 yılında Best Model Of The World yarışmasını kazandı.

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir ,

Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.