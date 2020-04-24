Merve isminin anlamı nedir? Merve ne demek, ne anlamına gelir?

Merve ismi özellikle içerdiği dini anlamlar sebebi ile tercih edilen bir isimdir ve Arapça kökenlidir. Peki, Merve isminin Kuran'da geçip geçmediğini biliyor musunuz? İsim, dini anlamlarının yanı sıra yüksek enerjili bir isim olduğu için de ebeveynler arasında tercih edilmektedir.

Merve ismine sahip olan kişi, içine kapalı, duygusal, üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan insan enerjisine de sahiptir şeklinde rivayetler bulunmaktadır. Aynı zamanda, Merve ismine sahip olan kişinin mücadeleci bir kişiliğe sahip olduğu, tuttuğunu koparan bir insan olduğu ve hayatta başarılı insanlar olduğu da söylenenler arasındadır. Merve ismine sahip olan kişi içerdiği dini ve genel anlamlar sebebi ile önemli bir ismi taşımaktadır.

Merve Ne Demek?

Merve ismi İslam alemi adına yükseklik anlamını taşır. Ek olarak, Mekke yakınlarında bulunan Safa Dağı'nın karşısında bulunan kırmızı renkli tepenin adı da Merve'dir. Hacılar, vazifelerini yerine getirirken Safa ile Merve arasında yedi kez gidip gelirler.

Merve ismi aynı zamanda çakıl taşı anlamına da gelmektedir.

Merve İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

Merve isminin dini anlamlarına daha önce yer vermiştik, Merve ismi Kuran'da Bakara Suresi'nde geçmektedir. Bakara Suresi 158. ayette Merve ismi geçmektedir.