Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında? Merve Taşkın biyografisi

Sosyal medya paylaşımları üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Merve Taşkın bu kez çektiği el yıkama videosu ile gündeme geldi. Merve Taşkın'ın çektiği hijyen videosu kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlenirken tepkilerde peş peşe geldi. Peki Merve Taşkın kimdir?

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT oldu. Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.